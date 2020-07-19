Başakşehir Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala şampiyon oldu

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Başakşehir, 1-0'lık galibiyet sonrasında puanını 69'a çıkarttı. Başakşehir, en yakın rakibi Trabzonspor'un Konyaspor'a mağlup olmasıyla, ligin bitimine 1 hafta kala tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonu oldu.

30 YILLIK TARİHİNDE BİR İLK

1990 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyespor olarak kurulduktan sonra adı 2014 yılında İstanbul Başakşehir FK olan kulüp, tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonu oldu.

LİG TARİHİNDE ŞAMPİYON OLAN 6. TAKIM

İstanbul Başakşehir FK'yı şampiyonluğu getiren Kayserispor galibiyetinin golünü 19. dakikada Mahmut Tekdemir attı.

Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'un ardından şampiyon olan 6. takım oldu.