19 Temmuz 2020, Pazar
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Gaziantep FK: 2 - Kasımpaşa: 2 MAÇ SONUCU

'in 33.haftasında , FK'ya konuk oldu. Mücadele karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.

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Giriş Tarihi: 18.07.2020 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020
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Gaziantep FK: 2 - Kasımpaşa: 2 MAÇ SONUCU
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