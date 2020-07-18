18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Galatasaray taraftarından Arda Turan'a tam destek

' ne zaman bize hizmet et derse, ederiz' diyen 'ın yeniden sarı kırmızılı kulüp ile anlaştığı iddialarına yönetimden yalanlama gelmişti. Galatasaray taraftarından Arda Turan'a ise tam destek geldi. İşte sarı kırmızılı taraftarların eski kaptanlarına mesajları...

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Giriş Tarihi: 18.07.2020 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020
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Galatasaray taraftarından Arda Turan'a tam destek

Galatasaray taraftarı, yönetim tarafından dün akşam yapılan açıklamada kulübe döneceği yönündeki haberler yalanlanan Arda Turan'a destek kampanyası başlattı.

Galatasaray taraftarından Arda Turan'a tam destek

'ARDA GELMEZSE SİZ GİDERSİNİZ'

Yönetime tepki gösteren sarı-kırmızılı taraftarların, sosyal medyada 'Arda gelmezse siz gidersiniz' başlığıyla açtığı kampanya, büyük ilgi görerek gündemde üst sıralara kadar çıktı.

Galatasaray taraftarından Arda Turan'a tam destek

Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen ve İspanyol devi Barcelona ile sözleşmesinin bitmesiyle bonservisi elinde bulunan Arda Turan'ın ismi tekrar Galatasaray'ın gündeminde...

Galatasaray taraftarından Arda Turan'a tam destek

'GALATASARAY NE ZAMAN BİZE HİZMET ET DERSE EDERİZ'

Uzun süren suskunluğunu geçen mart ayında bozan milli futbolcu, Galatasaray için her zaman göreve hazır olduğunu ve bir kırgınlığının söz konusu olmadığını vurgulamıştı.

Galatasaray taraftarından Arda Turan'a tam destek

Röportajda, "Bazen bir şeyi çok severseniz; kırgınlık bu işte yaşayacağımız en son duygu olur. Kırgınlık Galatasaray'a karşı benim yaşayacağım en son duygu. Neyin kırgınlığı olacak. Sahada olamazsak gideriz hafta sonu maçı izleriz. Yani çocuğumuz Galatasaraylı olur. Kaptanlığını yaptım, orada yetiştim, ekmeğini yedim, suyunu içtim. Benim için kırgınlık diye bir duygu yok.

Galatasaray taraftarından Arda Turan'a tam destek

Galatasaray ne zaman bize hizmet et derse biz gider o zaman hizmet ederiz, hangi şartta, ne şekilde isterlerse" ifadelerini kullanan 33 yaşındaki milli futbolcu için sarı-kırmızılı taraftarlar ayağa kalktı.

Galatasaray taraftarından Arda Turan'a tam destek

TARAFTAR DA İSTİYOR
Teknik patron Fatih Terim'in yeniden çalışmak istediği ancak Galatasaray yönetiminin dün akşam kulübe geri döneceği yönündeki haberleri yalanladığı Arda Turan için taraftarlar destek kampanyası başlattı.

Galatasaray taraftarından Arda Turan'a tam destek

Yönetimin açıklamasının ardından Galatasaray formalı paylaşımıyla "Çok şükür bana bir ömür yeter" mesajını veren yıldız oyuncuyu taraftarlar yalnız bırakmadı.

Galatasaray taraftarından Arda Turan'a tam destek

Yönetime tepki gösteren sarı-kırmızılı taraftarların, sosyal medyada 'Arda gelmezse siz gidersiniz' başlığıyla açtığı kampanya, yoğun ilgiyle gündemde üst sıralara kadar çıktı.

Galatasaray taraftarından Arda Turan'a tam destek

Taraftarlar Arda'nın Ali Sami Yen Stadı'nda top toplayıcılık yaptığı yıllardan parçalı formayla yeşil sahalarda top koşturduğu günlere ve Terim ile yan yana olduğu anlardan Galatasaray'daki başarılarına kadar birçok fotoğrafın yer aldığı paylaşımlarda bulundu.

Galatasaray taraftarından Arda Turan'a tam destek

Kaynak: DHA

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