17 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri MKE Ankaragücü'nde flaş karar! Takımdan gönderildi

MKE Ankaragücü'nde flaş karar! Takımdan gönderildi

maçı öncesi kadro dışı ile ilgili Ankaragücü yönetimi, kararını verdi. Kulüp, futbolcu Gerson Rodrigues'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

SPOR
Giriş Tarihi: 17.07.2020
ABONE OL
MKE Ankaragücü'nde flaş karar! Takımdan gönderildi

MKE Ankaragücü Kulübü, futbolcu Gerson Rodrigues'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gerson Rodrigues'in, 32. haftadaki Galatasaray maçı öncesinde tartıştığı takım arkadaşı Ante Kulusic'e saldırdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen bu olay sonrasında Gerson Rodrigues Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştır. Yönetim kurulumuz, tarafından olayın taraflarının ayrı ayrı beyanları alınmış ve sonrasında teknik heyet ve futbolcularımızın görüşlerine başvurulmuştur. Takım arkadaşına yapmış olduğu saldırı eylemi ve takım disiplinine uymayan davranışlarını yinelemesi sebebiyle, yönetim kurulumuz bugün aldığı karar ile Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetmiştir."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA