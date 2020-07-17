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Fenerbahçe'nin transfer listesindeki 29 yaşında yıldız isim futbolu bıraktı

'nin transfer etmek istediği 'un 29 yaşındaki Alman forveti , kariyerini noktaladığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 17.07.2020 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020
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Fenerbahçe'nin transfer listesindeki 29 yaşında yıldız isim futbolu bıraktı

Alman yıldız , kariyerini noktaladığını açıkladı. Kariyerinde Mainz, , Chelsea, Wolfsburg, Fulham, ve Dortmund formalarını giyen 29 yaşındaki golcü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Aktif kariyerime son verdiğimi söylemek istiyorum. Ben ve ailem adına, bu olağanüstü yılların bir parçası olan herkese teşekkür etmek istiyorum! Hayatımdaki yeni bölüme başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

57 kez Almanya Milli Takımı formasını da giyen Schürrle, bu sezon başında kiralandığı Spartak Moskova'da 13 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Dortmund, geçtiğimiz günlerde 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini karşılıkları olarak feshettiği açıklamıştı.

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