Son dakika: Çaykur Rizespor teknik direktörü Ünal Karaman istifa etti
Son dakika haberi...Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman istifa etti. Ünal Karaman Çaykur Rizespor başında 9 maça çıkıp 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.
Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman görevinden istifa etti.
İsmail Kartal'ın yerine Alanyaspor maçıyla beraber Çaykur Rizespor'da göreve başlayan Ünal Karaman Kasımpaşa yenilgisi sonrası istifasını yönetime sundu.
Ünal Karaman Çaykur Rizespor başında 9 maça çıkıp 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.
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