11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Göztepe: 1 - Gençlerbirliği: 3 MAÇ SONUCU

'in 32. haftasının açılış maçında sahasında 'ni konuk etti. Karşılaşmayı Ankara temsilcisi Gençlerbirliği 3-1 kazandı.

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Giriş Tarihi: 11.07.2020 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020
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Göztepe: 1 - Gençlerbirliği: 3 MAÇ SONUCU

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