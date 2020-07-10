Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! İşte eşleşmeler

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı. Kura çekimi sonrası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri ise şöyle oluştu:



ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Manchester City / Real Madrid - Juventus / Lyon

Leipzig - Atletico Madrid

Barcelona / Napoli - Bayern Münih / Chelsea

Atalanta - PSG

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Manchester City / Real Madrid - Juventus / Lyon - Barcelona / Napoli - Bayern Münih / Chelsea

Leipzig - Atletico Madrid - Atalanta - PSG

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ LİZBON'DA

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.

Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak.

Avrupa futbolunun 1 numaralı kupasında İtalya'nın Atalanta, İspanya'nın Atletico Madrid, Almanya'nın Leipzig ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımları son 8'e kalırken, diğer çeyrek finalistler 7-8 Ağustos'taki maçların ardından belli olacak.

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR

Son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri de bugün belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ise 14.00'te başlayacak. İki organizasyonun da kura çekiminde aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşebilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ KUPASI KÖLN'DE SAHİBİNİ BULACAK

2019-20 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek final turundan itibaren Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak.

Turnuvanın çeyrek final maçları 10-11 Ağustos, yarı final maçları 16-17 Ağustos ve final mücadelesi ise Köln Stadı'nda 21 Ağustos'ta yapılacak.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelenen son 16 turu karşılaşmaları 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.