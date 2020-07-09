Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelecek mi? Flaş iddia
İngiliz devi Arsenal'de kötü günler geçiren Türk asıllı oyuncu Mesut Özil'in, sözleşmesi bittikten sonra ABD veya Türkiye'ye gideceği iddia edildi. Türkiye'de Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği yıldız futbolcu hakkında çıkan bu iddia, sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
Mesut Özil ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basını The Sun'da yer alan haberde Türk asıllı Alman futbolcunun, yakın çevresine Arsenal'daki sözleşmesini bittikten sonra ya Türkiye'ye ya da ABD'ye gideceğini söylediği iddia edildi.
Arsenal'dan haftalık 350 bin pound kazanan Mesut Özil'in bu sezon ayrılmak gibi bir isteği olmadığı, sözleşmesi bittikten sonra ayrılmayı planlandığı ifade edildi.
Mesut'un liglerin yeniden başlamasından bu yana hiçbir maçta oynamaması Arsenal yönetimini de rahatsız etmeye başladı.
Corona virüs sonrası İngiltere'de devam eden ligde Mesut, Arsenal formasıyla henüz maça çıkmadı. Topçuların hocası Mikel Arteta, ara sonrasındaki ilk 3 maçta Özil'i yedek oturmuştu. Son 3 maçta ise tecrübeli futbolcu sırt ağrısı nedeniyle kadroda yer almamıştı.
Özil'in sözleşmesi 2021 sezonu sonunda sona eriyor.
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