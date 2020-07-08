Milan-Juventus maç sonucu: 4-2 | Lider Juventus'a ağır darbe
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 31'inci haftasında lider Juventus, Milan'a deplasmanda 4-2 yenildi.
Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci 45 dakikada fileler 6 kez havalandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu ve 47'nci dakikada Adrien Rabiot Juventus'u öne geçirdi: 0-1.
53'üncü dakikada, Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo siyah-beyazlılar adına farkı 2'ye çıkardı: 0-2.
62'nci dakikada, Milan'ın kazandığı penaltı atışını gole çeviren Zlatan İbrahimovic farkı 1'e indirdi: 1-2.
66'ncı dakikada, Franck Kessie kırmızı-siyahlılar adına maçta yeniden eşitliği sağlayan golü attı ve skoru 2-2 yaptı.
Bu golden 1 dakika sonra Rafael Leao, Milan'ı üstün duruma getiren gole imza attı: 3-2.
80'inci dakikada ev sahibi Milan, Ante Rebic'in ayağından bulduğu golle maçın skorunu tayin etti: 4-2.
Sakatlığı sebebiyle bu maça Milan yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise devre arasında Lucas Paqueta'nın yerine ikinci yarıda forma giydi.
Böylece Milan, önce 2 farklı geriye düştüğü mücadeleyi 4-2 kazanarak ligdeki çıkışını sürdürdü. Kırmızı-siyahlılar, salgın sonrası dönemde oynadığı 5'inci maçında 4'üncü galibiyetini elde etti. Bu galibiyetle puanını 49'a yükselten Milan, puan tablosunda maç fazlasıyla 5'inci sıraya yükseldi.
Lider Juventus ise öne geçtiği müsabakada üstünlüğünü koruyamayarak net bir avantajdan yararlanamadı. 75 puanla lider konumdaki siyah beyazlılar, Milan'ı yenerek şampiyonluk yolunda rakipleriyle arasındaki puan farkı açma fırsatını tepti. Juventus ligde 4'üncü mağlubiyetini alırken, 7 maç aradan sonra yenilgi yaşadı.
Diğer yandan, bugün oynanan ligin 31'inci haftasının açılış maçında ise lider Juventus'un en yakın takipçisi başkent ekibi Lazio, Lecce deplasmanından sürpriz yenilgiyle ayrıldı.
Lazio, 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybederek, şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. 68 puanla 2'nci sıradaki yerini koruyan Lazio, bu sezon üst üste 2'nci, toplamda 5'inci yenilgisini yaşadı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Lecce ise Lazio galibiyetiyle puanını 28'e yükseltti ve 17'nci sıraya çıktı.
Lazio, bu yenilgiyle lider Juventusla arasındaki 7 puanlık farkı eritme fırsatını da değerlendirememiş oldu.
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