Kayserispor - Beşiktaş CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 30.haftasında Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Her iki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına az bir süre kala kritik haftalara girildi. Lig, alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelelere sahne oluyor. Bu akşam Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Beşiktaş, ligde kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesi ev sahibi takımın 28, Beşiktaş'ın ise 50 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER
KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Djedje, Diego, Hasan, Sapunaru, Kvrzic, Pedro, Camhanharo, Kravets, Enver Cenk
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rıdvan, Vida, Ruiz, Gökhan, Atiba, Elneny, Necip, Lens, Diaby, Burak.
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48. RANDEVU
Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de bu akşam 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 47 maçta Beşiktaş 27, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 11 karşılaşmayı kaybetmeyen, 8'ini kazanıp, 3'ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 76 golüne, sarı-kırmızılılar 45 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.
KAYSERİ'DEKİ MAÇLARDA EV SAHİBİ ÖNDE
Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor. Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette deplasmandaki son 5 maçı yitirmeyen, 3'ünü kazanan siyah-beyazlıların 23 golüne, Kayserispor 28 golle yanıt verdi. Geçen sezon Kayseri'de yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.
KAYSERİ SERİYİ SÜRDÜRME PEŞİNDE
Bu sezon Süper Lig'e veda eden takımlar arasında yer almamak adına mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş maçını kazanmak istiyor. Ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve son 3 iç saha maçını kazanan Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş'ı da mağlup ederek hem seriyi sürdürmek hem de kümede kalma umutlarını iyice artırmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı takımda, sarı kart cezalıları Bernard Mensah ile Yasir Subaşı dışında eksik bulunmuyor.
EN ÖNEMLİ KOZU BURAK YILMAZ
Son haftaların formda ekibi Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet. Kalan 5 maçta 15 puan hedefleyen ve Avrupa şansını zorlamak isteyen Beşiktaş, Kayseri deplasmanında mutlak galibiyet arıyor. Beşiktaş'ta Kayserispor maçında en önemli koz, son 2 maçta 2 gol atıp 4 asist yapan Burak Yılmaz olacak. Beşiktaş'ın en skorer ismi olan Burak, son maçlarda oynadığı futbol ve skora yaptığı katkıyla adeta istim üstünde.
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