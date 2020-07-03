Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 GS TS derbisi hangi kanalda, şifreli mi?
Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman? Süper Lig'in 30. haftası Galatasaray-Trabzonspor derbisine sahne olacak. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, Trabzonspor derbisinden galibiyetle ayrılarak 3 puanı almak istiyor. Trabzonspor ise 2 puan gerisinde olduğu lider Başakşehir'den koltuğu almak için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman? 2019-2020 Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kala şampiyonluk için yarış hız kesmeden devam ediyor. Şampiyonluk yarışında olan Trabzonspor ve Galatasaray, ligin 30. haftasında karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanacak karşılaşamada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Karşılaşma öncesi Trabzonspor 58 puanlar 2. sırada, Galatasaray 52 puanla 4. sırada yer alıyor. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler...
GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı 5 Temmmuz Pazar günü saat 21.00'da başlayacak. beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.
MARCAO, ANTRENMANIN TAMAMINDA TAKIMLA ÇALIŞTI
Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Gruplar halinde dar alanda pas oyunu ile devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılı takımın 3 Haziran'da yaptığı antrenmanda sakatlanan ve daha sonra hiçbir maçta forma giyemeyen Brezilyalı stoper Marcao Teixeira'nın antrenmanın tamamında takımla çalıştığı kaydedildi. Gaziantep FK ile oynanan maçta sakatlık yaşayan Radamel Falcao'nun takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Çaykur Rizespor ile yapılan karşılaşmada tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen ve sezonu kapatan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın ise antrenörler eşliğinde salonda beyin el göz sinir sistemi ve sahada blokaj tekniği çalışmaları gerçekleştirdiği aktarıldı.
Galatasaray, yarın akşam yapacağı antrenmanla Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek.
TRABZONSPOR, TARİHİ YENİLMEZLİK SERİSİNE YAKIN
Süper Lig'de Pazar günü Galatasaray deplasmanında kaybetmemesi durumunda, tarihinin en uzun deplasman serilerinden birine imza atacak olan Trabzonspor, aynı zamanda bu maçta mağlup olmazsa en uzun da yenilmezlik serilerinden birine ulaşacak.
Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor için bu maç, hem şampiyonluk yolunda hem de tarihi serilere imza atma noktasında farklı anlamlar taşıyor. 1974-75 sezonundan beri Türkiye'nin en üst ligi olan şimdiki adıyla Süper Lig'de mücadele eden bordo-mavililer, 5 Temmuz Pazar günü Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma ile tarihinin en uzun yenilmezlik serilerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. 1983-84 sezonunda 28 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve bu süreçten sonra en uzun seriyi üst üste 15 maçı da kaybetmeden tamamladığı 2010-11 sezonunda yakalayan Trabzonspor, bu sezon tarihinin en uzun yenilmezlik serilerinden birine daha ulaşmaya yaklaştı.
GALATASARAY MAÇINI KAYBETMEZSE 2010-11 SEZONUNU YAKALAYACAK
Tarihinin en uzun yenilmezlik serisine 28 maç ile 1983-84 sezonunda ulaşan bordo-mavililer, bu tarihten sonra en fazla 1995-96 sezonunda üst üste 14 maç ve 2010-11 sezonunda ise üst üste 15 maçı yenilgisiz tamamlamıştı. Trabzonspor, Pazar günü Galatasaray deplasmanından mağlup ayrılmaması durumunda bu sezon yenilmezlik serisini 15 maça çıkaracak ve bu alanda 2010-11 sezonunu yakalayacak. Bordo-mavililer sonraki hafta evindeki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasından da yenilgisiz ayrılması durumunda bu sezon yenilmezlik serisini 16'ya çıkaracak ve 1983-84 sezonundaki 28 maçlık seri ile 1978-79 sezonundaki 25 maçlık yenilmezlik serisinin ardından tarihinin en uzun üçüncü yenilmezlik serisine ulaşacak.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Kulübü geri çağırınca Galatasaray harekete geçti
- Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması
- G.Saray'ın efsane golcüsü futbolu bıraktı!
- Fatih Terim'den Yuto Nagatomo'ya: Yolun açık olsun evlat
- İgor Kokoskov kimdir?
- Nagatomo'dan veda mesajı
- Merakla bekleniyordu... İşte TFF'nin yabancı sınırı önerisi!
- Khabib Nurmagomedov'un babası kimdir?
- Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza
- Acı haberi aldı ve yıkıldı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 GS TS derbisi hangi kanalda, şifreli mi?
- ŞOK'tan Çek-As Kurutmalık sürprizi! 4 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- vatandas.jandarma.gov.tr: Jandarma subay astsubay başvuru nasıl yapılır? 2020 Jandarma başvuru şartları neler?
- Emekli zammı ne kadar oldu? Maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?
- Uzman doktor yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile uzman doktor maaşı kaç para?
- Araştırma görevlisi yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile Araştırma görevlisi maaşı kaç para?
- Avukat yeni maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı ile Avukat maaşı kaç para?
- Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı sonrası hemşire maaşları kaç para?
- Kaymakam yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre kaymakam maaşları kaç para?
- Öğretmen yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre öğretmen maaşları kaç para?
- Polis yeni maaşı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile derecesine göre polis maaşları kaç para?
- Asgari ücret zammı son dakika! Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 asgari ücret ne kadar?