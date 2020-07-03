Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 GS TS derbisi hangi kanalda, şifreli mi?

TRABZONSPOR, TARİHİ YENİLMEZLİK SERİSİNE YAKIN

Süper Lig'de Pazar günü Galatasaray deplasmanında kaybetmemesi durumunda, tarihinin en uzun deplasman serilerinden birine imza atacak olan Trabzonspor, aynı zamanda bu maçta mağlup olmazsa en uzun da yenilmezlik serilerinden birine ulaşacak.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor için bu maç, hem şampiyonluk yolunda hem de tarihi serilere imza atma noktasında farklı anlamlar taşıyor. 1974-75 sezonundan beri Türkiye'nin en üst ligi olan şimdiki adıyla Süper Lig'de mücadele eden bordo-mavililer, 5 Temmuz Pazar günü Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma ile tarihinin en uzun yenilmezlik serilerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. 1983-84 sezonunda 28 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve bu süreçten sonra en uzun seriyi üst üste 15 maçı da kaybetmeden tamamladığı 2010-11 sezonunda yakalayan Trabzonspor, bu sezon tarihinin en uzun yenilmezlik serilerinden birine daha ulaşmaya yaklaştı.