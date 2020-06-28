Başakşehir - Galatasaray CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 29. haftasının kritik maçında Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu karşılaşma öncesi ev sahibi ekip 59 puanla lider konumda bulunurken, son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray ise 51 puanla 4. sırada...

Galatasaray'da bu kritik maç öncesi eksik ve cezalı oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılarda Falcao, Andone, Muslera ve Marcao gibi as isimler sakatlıkları sebebiyle; Mariano, Adem Büyük ve Ahmet Çalık da cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecekler. Öte yandan ev sahibi Medipol Başakşehir'de ise defans oyuncusu Martin Skrtel bu karşılaşmada cezalı olduğu için oynayamayacak.

Galatasaray: Okan, Linnes, Donk, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Ömer, Feghouli, Emre, Onyekuru.

Başakşehir: Mert, Caicara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli..

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