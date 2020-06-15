15 Haziran 2020, Pazartesi
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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu

Son dakika haberi... yarı final rövanş maçında ile 'de karşılaşacak olan 'un kamp kadrosu belli oldu.

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Giriş Tarihi: 15.06.2020
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TRABZONSPOR, FENERBAHÇE MAÇI KADROSU BELLİ OLDU

Trabzonspor tarafından açıklanan kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MAJID HOSSEINI

MANUEL DA COSTA

MANOEL MESSIAS

JOAO PEREIRA

SERKAN ASAN

ABDURRAHİM DURSUN

FILIP NOVAK

DOĞAN ERDOĞAN

ABDULKADİR PARMAK

TAHA TUNÇ

BADOU NDIAYE

KEREM BAYKUŞ

BİLAL BAŞACIKOĞLU

ABDÜLKADİR ÖMÜR

ANTHONY NWAKAEME

ALEXANDER SÖRLOTH

CALEB EKUBAN

KORAY KILINÇ

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