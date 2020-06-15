Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu
Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak olan Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.
Trabzonspor tarafından açıklanan kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MAJID HOSSEINI
MANUEL DA COSTA
MANOEL MESSIAS
JOAO PEREIRA
SERKAN ASAN
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
DOĞAN ERDOĞAN
ABDULKADİR PARMAK
TAHA TUNÇ
BADOU NDIAYE
KEREM BAYKUŞ
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ABDÜLKADİR ÖMÜR
ANTHONY NWAKAEME
ALEXANDER SÖRLOTH
CALEB EKUBAN
KORAY KILINÇ
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