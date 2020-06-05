05 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Galatasaray'dan flaş açıklama: FIBA Şampiyonlar Ligi’nde olacağız

Son dakika: Galatasaray'dan flaş açıklama: FIBA Şampiyonlar Ligi’nde olacağız

Son dakika haberi... Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, yeni sezondan itibaren FIBA Basketbol organizasyonunda yer alacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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G.SARAY'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE...

Uzun yıllardır EuroLeague organizasyonlarında yer alan sarı kırmızılı takım, bu organizasyondan ayrılarak FIBA'nın yolunu tutma kararı aldı. Daha önceden birçok Türk kulübünün yer almayı seçtiği Basketbol , EuroCup'da ter döken Türk kulüplerinden önce TOFAŞ, ardından ise ile anlaşma sağladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türk basketboluna, kurulduğu günden bu yana hizmet eden ve uluslararası alanda yakaladığı başarılarla ülkemizi başarıyla temsil eden kulübümüzün, 2020/2021 sezonundan itibaren FIBA Basketball Champions League'de yer alacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz."

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