04 Haziran 2020, Perşembe
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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’in babası toprağa verildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybeden Başkanı 'in 76 yaşındaki babası için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

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Giriş Tarihi: 04.06.2020
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ADİL GEVREK’İN ACI GÜNÜ! TOPRAĞA VERİLDİ

Kulübü Başkanı 'in babası 'in cenazesi toprağa verildi.



Cenazeye, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve sarı-siyahlı futbolcular, kulüp personeli, sivil toplum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Başkan Adil Gevrek burada taziyeleri kabul etti.

Ömer Gevrek'in cenazesi, öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kale ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

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