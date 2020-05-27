28 Mayıs 2020, Perşembe
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Trabzonspor'daki koronavirüs testleri negatif çıktı

Kulübü resmi internet sitesinden 5. koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, testlerin tamamının negatif çıktığı açıklandı.

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Giriş Tarihi: 27.05.2020
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TRABZONSPOR'DAKİ TESTLERİN SONUÇLARINI AÇIKLADI

Kulübü resmi internet sitesinden 5. koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, testlerin tamamının negatif çıktığı açıklandı.

hakkında yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin beşincisi bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadelerine yer verdi.

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