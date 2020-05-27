Trabzonspor'daki koronavirüs testleri negatif çıktı
Trabzonspor Kulübü resmi internet sitesinden 5. koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, testlerin tamamının negatif çıktığı açıklandı.
Trabzonspor Kulübü resmi internet sitesinden 5. koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, testlerin tamamının negatif çıktığı açıklandı.
Trabzonspor koronavirüs testleri hakkında yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin beşincisi bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadelerine yer verdi.
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