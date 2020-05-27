27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Avrupa’nın devleri Robin Gosens için sıraya girdi

Atalanta’nın 25’lik orta sahası için Avrupa’nın dev kulüpleri kıyasıya bir yarışa girdi. 25 yaşındaki oyuncu için Inter, Chelsea, Leicester City, , ve Schalke 04’ün devrede olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 27.05.2020
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AVRUPA’NIN DEVLERİ ROBİN GOSENS İÇİN SIRAYA GİRDİ
İtalya'nın Atalanta kulübünde forma giyen Alman futbolcu , başarılı performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine kattı.

DEV KULÜPLER SIRAYA GİRDİ
2022'de Atalanta ile sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki oyuncu için Inter, Chelsea, Leicester City, , ve Schalke 04'ün devrede olduğu öğrenildi.

Bu sezon Atalanta forması ile toplamda 30 maça çıkan başarılı futbolcu, süre aldığı bu maçlarda 8 gol 5 de asistlik performans sergiledi. İtalya basınında çıkan haberlere göre oyuncunun ülke takımlarından Dortmund, Eintracht Frankfurt ve Schalke 04'ün tekliflerine daha sıcak bakacağı iddia edildi.

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