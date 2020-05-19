19 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Çağlar Söyüncü'nün menajerinden Barcelona açıklaması

Çağlar Söyüncü'nün menajerinden Barcelona açıklaması

'deki performansıyla adından söz ettiren Milli stoperimiz 'nün menajeri çarpıcı açıklamalarda bulundu. ve 'nın Söyüncü'nün peşinde olduğunu açıklayan , "Çağlar bu yaz Barcelona'ya gidebilir" dedi.

SPOR
Giriş Tarihi: 19.05.2020
ABONE OL
SÖYÜNCÜ'NÜN MENAJERİNDEN BARCELONA AÇIKLAMASI

İngiltere 'de bu sezon forması altında sergilediği performansla dikkat çeken 'ye, İspanyol devi 'nın talip olduğu iddia edilmişti. Milli stoperin menajeri , İspanyol gazetesi AS'a yaptığı açıklamada bu iddiaları doğrularken, Fransız devi 'nin de yıldız isimle ilgilendiğini söyledi.

Milli stoper Çağlar Söyüncü'nün menajeri Mustafa Doğru, çıkan haberleriyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

İspanyol gazetesi AS'a konuşan Mustafa Doğru, "Çağlar bu yaz Barcelona'ya gidebilir. Barcelona, Altınordu'da oynarken onu transfer etmek istedi. Teklif yapmışlardı ancak biz Çağlar'ın sürekli oynayabileceği ve gelişebileceği bir takıma gitmesinin daha doğru olacağını düşündük. Bu yüzden Freiburg'u seçtik" dedi.

PSG'NİN DE İLGİSİ VAR

Mustafa Doğru ayrıca, Premier Lig'de Çağlar'ı transfer edebilecek tek kulübün olduğunu da belirtirken, Fransız ekibi PSG'nin de milli futbolcuya ilgisi olduğunu sözlerine ekledi.

2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Çağlar Söyüncü bu sezon Premier Lig'de 28 maça çıkarken, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı. Milli stoperin, kulübü Leicester City ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Fotomaç)

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA