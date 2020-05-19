Çağlar Söyüncü'nün menajerinden Barcelona açıklaması
Leicester City'deki performansıyla adından söz ettiren Milli stoperimiz Çağlar Söyüncü'nün menajeri çarpıcı açıklamalarda bulundu. PSG ve Barcelona'nın Söyüncü'nün peşinde olduğunu açıklayan Mustafa Doğru, "Çağlar bu yaz Barcelona'ya gidebilir" dedi.
İngiltere Premier Lig'de bu sezon Leicester City forması altında sergilediği performansla dikkat çeken Çağlar Söyüncü'ye, İspanyol devi Barcelona'nın talip olduğu iddia edilmişti. Milli stoperin menajeri Mustafa Doğru, İspanyol gazetesi AS'a yaptığı açıklamada bu iddiaları doğrularken, Fransız devi PSG'nin de yıldız isimle ilgilendiğini söyledi.
Milli stoper Çağlar Söyüncü'nün menajeri Mustafa Doğru, çıkan transfer haberleriyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
İspanyol gazetesi AS'a konuşan Mustafa Doğru, "Çağlar bu yaz Barcelona'ya gidebilir. Barcelona, Altınordu'da oynarken onu transfer etmek istedi. Teklif yapmışlardı ancak biz Çağlar'ın sürekli oynayabileceği ve gelişebileceği bir takıma gitmesinin daha doğru olacağını düşündük. Bu yüzden Freiburg'u seçtik" dedi.
PSG'NİN DE İLGİSİ VAR
Mustafa Doğru ayrıca, Premier Lig'de Çağlar'ı transfer edebilecek tek kulübün Liverpool olduğunu da belirtirken, Fransız ekibi PSG'nin de milli futbolcuya ilgisi olduğunu sözlerine ekledi.
2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Çağlar Söyüncü bu sezon Premier Lig'de 28 maça çıkarken, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı. Milli stoperin, kulübü Leicester City ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
(Fotomaç)
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