Twente teknik direktör Gonzalo Garcia ile yollarını ayırdı
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Twente, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol liglerinin iptal edilmesi sonrası bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan teknik direktörü Gonzalo Garcia ve ekibiyle yollarını ayırdı.
Twente'den yapılan yazılı açıklamada, "Teknik direktör Gonzalo Garcia bu sezondan sonra Twente'den ayrılacak. 36 yaşındaki Garcia'nın bu sezonun sonuna kadar sözleşmesi vardı ve uzatılmayacak. Ayrıca bu sezonun sonuna kadar sözleşmeleri olan Garcia'nın yanı sıra antrenör yardımcıları Dennis van der Ree ve Peter Niemeyer ile analist Şenol Kök de kulüpten ayrılıyor." denildi.
Twente, Kovid-19 salgını nedeniyle Hollanda'da futbol ligleri iptal edildiğinde 14. sırada yer alıyordu.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Trabzonspor taktik çalıştı
- Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirdi
- Fenerbahçe'den flaş corona virüs açıklaması!
- Ağaoğlu'ndan Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı
- Celil Hekimoğlu: Tescil veya erteleme istiyoruz
- Mehmet Sepil liglerin başlangıç tarihini değerlendirdi
- Özdemir: İyi haberler gelmezse gerekeni yaparız
- Trabzonspor takım halinde çalışmalara başladı
- Galatasaray'da koronavirüs test sonuçları belli oldu
- FIFA'dan tarihi karar! Oyuncu değişikliği...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Antalya'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla'da yasak olacak mı?
- Yarın marketler açık mı? 9-10 Mayıs sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı?
- SON DAKİKA! Yaşlılar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl olacak?
- Son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? THY yurt içi yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Emekli maaşı ne zaman yatıyor? Memur emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi? SGK Bağkur ödeme tarihi
- Emeklilere bayram müjdesi! 2020 SSK Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Kim ne zaman alacak?
- Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 24 il listesi açıklandı! (9-10 Mayıs)
- 0-14 yaş 15-20 yaş arası ne zaman dışarı çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni nasıl olacak? Detaylar belli oldu!
- LGS adayları dikkat! 2020 Lise kontenjanları yayımlandı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il lise kontenjanları listesi
- Son dakika: Altın rekor kırıyor! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Gram altın, çeyrek altın yorumu dikkat çekti!
- Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? En güzel ve ucuz Anneler Günü hediye örnekleri! 2020 Anneler Günü ne zaman?
- MEB son dakika: Sınıfta kalma kalktı mı? 2020 yeni sınıf geçme sistemi nasıl olacak? Sınıfta kalma var mı?