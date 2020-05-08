09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Twente teknik direktör Gonzalo Garcia ile yollarını ayırdı

(Eredivisie) ekiplerinden Twente, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol liglerinin iptal edilmesi sonrası bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan teknik direktörü ve ekibiyle yollarını ayırdı.

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Giriş Tarihi: 08.05.2020
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TWENTE TEKNİK DİREKTÖR GONZALO GARCİA İLE YOLLARINI AYIRDI

Twente'den yapılan yazılı açıklamada, " bu sezondan sonra Twente'den ayrılacak. 36 yaşındaki Garcia'nın bu sezonun sonuna kadar sözleşmesi vardı ve uzatılmayacak. Ayrıca bu sezonun sonuna kadar sözleşmeleri olan Garcia'nın yanı sıra antrenör yardımcıları Dennis van der Ree ve Peter Niemeyer ile analist Şenol Kök de kulüpten ayrılıyor." denildi.

Twente, Kovid-19 salgını nedeniyle Hollanda'da futbol ligleri iptal edildiğinde 14. sırada yer alıyordu.

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