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Fenerbahçe'den savunmaya önemli takviye!

'de gözler transfer çalışmalarına döndü. Sarı lacivertli yöneticiler, kulüp ve oyuncularla temaslarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu sezon savunma bölgesinde büyük sorunlar yaşayan Fenerbahçe, ilk olarak buraya oyuncu alacak.

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Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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FENERBAHÇE'DEN SAVUNMAYA ÖNEMLİ TAKVİYE!

Teknik direktör ve transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli ekipte ilk hamle savunmaya geldi. Yeni sezonda şampiyonluk hedefi taşıyacak 'de transfer çalışmaları başladı. Bu konuda sürpriz bir hamle geldi.

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