Fenerbahçe'den savunmaya önemli takviye!
Fenerbahçe'de gözler transfer çalışmalarına döndü. Sarı lacivertli yöneticiler, kulüp ve oyuncularla temaslarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu sezon savunma bölgesinde büyük sorunlar yaşayan Fenerbahçe, ilk olarak buraya oyuncu alacak.
Teknik direktör ve transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli ekipte ilk hamle savunmaya geldi. Yeni sezonda şampiyonluk hedefi taşıyacak Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Bu konuda sürpriz bir hamle geldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- DSÖ'den liglerin başlamasıyla ilgili flaş açıklama
- İşte UEFA'nın İstanbul planı!
- Fenerbahçe'ye güzel haber! Talip oldular
- Brezilya futboluna corona darbesi! Tam 38 kişi...
- Antalyaspor'dan önemli karar!
- Ağaoğlu: Süper Lig'le ilgili nihai kararı devlet verecektir
- Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı!
- Fenerbahçe iddialara son noktayı koydu!
- Türkiye E-Futbol Kupası'nın tarihi belli oldu
- Beşiktaş kanadını güçlendiriyor! İşte o yıldız
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! Bugün son... 2020 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Büyük buluşma! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?
- 7 Mayıs evde bakım parası yattı mı? 2020 Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı? Son gelişmeler...
- Detaylar belli oldu! 11 Mayıs'ta nereler açılacak? 11 Mayıs'ta açılacak yerler ve kapalı olan yerler hangileri?
- Akbank'tan 3 ay ertelemeli bayram kredisi! 0,99 faizli Akbank bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır?
- Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Akbank, İş Bankası, Denizbank, Vakıfbank bayram kredisi başvuru başladı mı?
- Son dakika: Cuma namazı ne zaman kılınacak? Normalleşme sürecinde camiler ibadete ne zaman açılacak?
- Maske takmak zorunlu mu? Maske fiyatları ne kadar? Maske satışları başladı mı, nereden alınacak?
- A101 7 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı! A101'de Anneler Günü ve yemek takımı sürprizi!
- Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller? 9-10 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
- Milyonlarca kişi faydalanıyor! Düşük faizli kredi kampanyası devam ediyor! Şartlar neler?
- Dolar son dakika yükselişte! 7 Mayıs euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları