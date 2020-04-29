Galatasaray'da dikkat çeken istatistik!
Koronavirüs salgını sonrası sarı kırmızılı takımda gözler kalan maçlara çevrildi. Galatasaray, ligin ikinci yarısında çıkışa geçmişti. Kalan haftalarda Cimbom'un neler yapacağı merak konusu. Bazı istatistikler ise dikkat çekici.
Galatasaray, kötü başladığı bir sezonda ikinci yarı toparlanarak ayağa kalkarken rakamlar, her iki yarıdaki büyük değişimi ve gelişimi net şekilde gözler önüne serdi. Şimdi akıllarda yeni bir soru var. Galatasaray, kalan haftalarda nasıl bir performans sergileyecek? İşte rakamlarla Galatasaray'da dikkat çeken bazı notlar...
GALATASARAY'DA GOL ORTALAMASI YÜKSELDİ
Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılarda atılan gol ortalaması 1.3'ten 2.3'e kadar yükseldi. Asistlerde de durum farklı olmadı. Cim-Bom, ligin ikinci yarısında 0.5 olan istatistiğini 1.6'ya çıkarttı. Ofansif noktadaki gelişim şutlarda da kendini gösterdi.Şut ortalamasında da artış var
Galatasaray'da maç başına 11.9 olan şut ortalaması 14.2'ye kadar yükseldi. Şut pasında da 8.2 olan sayı 10.1'e kadar çıktı.Gerileme var mı?
Bu tabloya karşın ofansif anlamda iki başlıkta gerileme oldu. 20.2 başarılı dripling sayısı, ikinci devrede 17'ye, 28.5 olan başarılı atak aksiyonları da 27'ye geriledi.
DEFANSİF GELİŞİM
Cim-Bom'da ligin ikinci yarısında maç başına yenilen gol istatistiği 0.8'den 0.5'e geriledi. 20 saniye içinde şuta yol açan rakip yarı sahada top kazanmalar, 3.9'dan 4.3'e çıktı. Başarılı defansif aksiyonlar da 92.7'den 94.5'e çıktı. Araya girme ise 42.1'den 46.7'ye yükseldi.Takımın nasıl etkileneceği soru işareti
Kötü başladığı bir sezonda devre arasındaki doğru hamlelerle ayağa kalkan ve ikinci yarıda büyük değişim gösteren Cim-Bom'da, corona virüs nedeniyle verilen arada takımın nasıl etkileneceği merak ediliyor.
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