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Beşiktaş'ta Joe Hart sesleri yükseliyor!

Sezon sonu Alman file bekçisi Karius ile yollarını ayıracak 'ta, yeni kaleci arayışları devam ediyor. Siyah beyazlı takımla kısa süre önce adı transfer dedikodularına karışan konusu ciddiyet kazanmaya başladı.

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Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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BEŞİKTAŞ'TA JOE HART SESLERİ YÜKSELİYOR!
Kaleci arayışlarını sürdüren 'ta kısa süre önce adı transfer dedikodularına karışan konusu gittikçe ciddiyet kazanıyor. Yönetim teknik direktör 'ın yerli file bekçisi isteğini göz önüne alsa da yabancı adayları da listeye ekliyor. Buna son olarak Burnley ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Joe Hart eklenmişti.

Transfer gelişmesi İngiliz basınında da yankılanmaya başladı. gazetesi, "33 yaşındaki Hart ile Beşiktaş arasında gittikçe yakınlaşan bir flört dönemi yaşanıyor" ifadesini kullanırken, tecrübeli eldiven için Türkiye'nin iyi bir alternatif olabileceği yorumu yapıldı.

TÜRKİYE HART İÇİN İYİ BİR SEÇENEK
Haberde, "Loris Karius'la yaşadığı sıkıntılardan bunalan Türk ekibi, Hart için sınırlarını zorlayabilir" denildi. Ayrıca "Kariyerinin son dönemlerine giren Hart için Türkiye uygun bir seçenek. Artık Avrupa'da kalması zor görünüyor" şeklinde görüş belirtildi. Oyuncunun bonservisi olmayacağı için transfer Beşiktaş için cazip görünse de Hart'ın isteyeceği yıllık ücret yönetimi zorlayabilir.

Öte yandan Wolverhampton'da görev alan John Ruddy'nin de siyah-beyazlı kulübün listesinde yer aldığı öne sürüldü. Bu arada Beşiktaş'a yakın kaynaklardan gelen yorumlarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın yaşı nedeniyle Hart ismine pek sıcak bakmayacağı ifade ediliyor.

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