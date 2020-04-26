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Hollanda'da ligler iptal oldu! Oğuzhan Özyakup geri dönüyor

'ta yeterli süre alamadığı için düzenli forma giymek amacıyla devre arası takımdan kiralık olarak ayrılan yetenekli futbolcu, büyük hayal kırıklığına uğradı. Feyenoord’la sözleşmesi bulunan Oğuzhan, ve ’nın vize vermesi halinde ’a dönerek takımla antrenmanlara katılacak.

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Giriş Tarihi: 26.04.2020 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
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BEŞİKTAŞ'TA FLAŞ OĞUZHAN GELİŞMESİ!
'ın devre arası sürpriz şekilde Feyenoord'a kiraladığı , 'da tüm spor faaliyetlerinin 1 Eylül'e kadar durdurulmasıyla kariyerinde bir başka talihsizliği daha yaşamış oldu. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın "gitme" demesine rağmen düzenli forma şansı bulabilmek ve yeni bir sayfa açmak için Hollanda'ya uçan yetenekli futbolcu, önce sakatlığa sonra koronavirüs engeline takıldı.Milliyet'in haberine göre; Hollanda Ligi'nin tamamen iptal edilmesiyle büyük bir şok yaşayan Oğuzhan'ı arayan siyah-beyazlı yönetim, oyuncusuna moral vererek sahip çıktı. Bu dakikadan sonra ne yapacağı konusunda çaresiz kalan milli oyuncu için yönetim, ve 'dan gelecek açıklamalara göre hareket edecek.

MAAŞ İNDİRİMİ DE İSTENECEK
Bu ligdeki kiralık oyuncuların maç oynamayacak olmalarının yanı sıra takım antrenmanlarına da katılamamaları hem futbolcuyu hem de bonservisi elinde tutan kulübü zor durumda bırakacak. Oğuzhan için Feyenoord Yönetimi ile temasa geçecek olan siyah-beyazlılar, en iyi ihtimalle bu futbolcuyu 'daki takım antrenmanlarına dahil etmeye çalışacak. Bu konudaki yasal süreci yakından takip edecek olan Beşiktaş Yönetimi, ayrıca Oğuzhan ile maaş indirimi konusunda da görüşmeler yapacak.

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