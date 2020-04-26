Hollanda'da ligler iptal oldu! Oğuzhan Özyakup geri dönüyor
Beşiktaş'ta yeterli süre alamadığı için düzenli forma giymek amacıyla devre arası takımdan kiralık olarak ayrılan yetenekli futbolcu, büyük hayal kırıklığına uğradı. Feyenoord’la sözleşmesi bulunan Oğuzhan, FIFA ve UEFA’nın vize vermesi halinde İstanbul’a dönerek takımla antrenmanlara katılacak.
Beşiktaş'ın devre arası sürpriz şekilde Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup, Hollanda'da tüm spor faaliyetlerinin 1 Eylül'e kadar durdurulmasıyla kariyerinde bir başka talihsizliği daha yaşamış oldu. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın "gitme" demesine rağmen düzenli forma şansı bulabilmek ve yeni bir sayfa açmak için Hollanda'ya uçan yetenekli futbolcu, önce sakatlığa sonra koronavirüs engeline takıldı.Milliyet'in haberine göre; Hollanda Ligi'nin tamamen iptal edilmesiyle büyük bir şok yaşayan Oğuzhan'ı arayan siyah-beyazlı yönetim, oyuncusuna moral vererek sahip çıktı. Bu dakikadan sonra ne yapacağı konusunda çaresiz kalan milli oyuncu için yönetim, UEFA ve FIFA'dan gelecek açıklamalara göre hareket edecek.
MAAŞ İNDİRİMİ DE İSTENECEK
MAAŞ İNDİRİMİ DE İSTENECEK
Bu ligdeki kiralık oyuncuların maç oynamayacak olmalarının yanı sıra takım antrenmanlarına da katılamamaları hem futbolcuyu hem de bonservisi elinde tutan kulübü zor durumda bırakacak. Oğuzhan için Feyenoord Yönetimi ile temasa geçecek olan siyah-beyazlılar, en iyi ihtimalle bu futbolcuyu İstanbul'daki takım antrenmanlarına dahil etmeye çalışacak. Bu konudaki yasal süreci yakından takip edecek olan Beşiktaş Yönetimi, ayrıca Oğuzhan ile maaş indirimi konusunda da görüşmeler yapacak.
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