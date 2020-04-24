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Son dakika: Hollanda'da futbol liglerinde 2019-2020 sezonu iptal edildi

Son dakika haberi; 'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle liglerinde 2019-2020 sezonu iptal edildi ve maçların oynanmamış sayılmasına karar verildi.

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Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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HOLLANDA'DA FUTBOL LİGLERİNDE 2019-2020 SEZONU İPTAL
Başbakanı Mark Rutte'nin 1 Eylül'e kadar ülkede herhangi bir spor organizasyonunun yapılamayacağını açıklamasının ardından Hollanda Federasyonu (KNVB), son kararını kulüplere bildirdi.

MAÇLARIN OYNANMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLDİ

Yapılan açıklamaya göre, Eredivisie ve Eerste Divisie başta olmak üzere tüm futbol organizasyonlarının mevcut sezonları iptal edildi ve maçların oynanmamış olarak sayılmasına karar verildi.

Şampiyon bir takım belirlenmeyeceğinin ifade edildiği açıklamada, küme düşme ve bir üst lige çıkma da olmayacak.
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Gelecek sezon Hollanda'yı UEFA organizasyonlarında temsil edecek takımlar ise Eredivisie'nin mevcut puan durumuna göre seçilecek ve organizasyonlara katılan takımlar, UEFA'dan kazandıkları katılım ücretlerini tüm takımlara eşit olarak paylaştıracak.

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