Son dakika: Hollanda'da futbol liglerinde 2019-2020 sezonu iptal edildi
Son dakika haberi; Hollanda'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerinde 2019-2020 sezonu iptal edildi ve maçların oynanmamış sayılmasına karar verildi.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin 1 Eylül'e kadar ülkede herhangi bir spor organizasyonunun yapılamayacağını açıklamasının ardından Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), son kararını kulüplere bildirdi.
MAÇLARIN OYNANMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLDİ
Yapılan açıklamaya göre, Eredivisie ve Eerste Divisie başta olmak üzere tüm futbol organizasyonlarının mevcut sezonları iptal edildi ve maçların oynanmamış olarak sayılmasına karar verildi.
Şampiyon bir takım belirlenmeyeceğinin ifade edildiği açıklamada, küme düşme ve bir üst lige çıkma da olmayacak.
Gelecek sezon Hollanda'yı UEFA organizasyonlarında temsil edecek takımlar ise Eredivisie'nin mevcut puan durumuna göre seçilecek ve organizasyonlara katılan takımlar, UEFA'dan kazandıkları katılım ücretlerini tüm takımlara eşit olarak paylaştıracak.
MAÇLARIN OYNANMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLDİ
Yapılan açıklamaya göre, Eredivisie ve Eerste Divisie başta olmak üzere tüm futbol organizasyonlarının mevcut sezonları iptal edildi ve maçların oynanmamış olarak sayılmasına karar verildi.
Şampiyon bir takım belirlenmeyeceğinin ifade edildiği açıklamada, küme düşme ve bir üst lige çıkma da olmayacak.
Gelecek sezon Hollanda'yı UEFA organizasyonlarında temsil edecek takımlar ise Eredivisie'nin mevcut puan durumuna göre seçilecek ve organizasyonlara katılan takımlar, UEFA'dan kazandıkları katılım ücretlerini tüm takımlara eşit olarak paylaştıracak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- İspanyol futbol tarihinde şike suçlamasına ilk ceza
- Burak Yılmaz son noktayı koydu: Bu dönemde para...
- Süper Lig'in kaderi belli oluyor! Kritik zirve
- Zlatan Ibrahimovic dediğini yaptı! İşte o görüntüler
- Süper Lig devam edecek mi?
- Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan liglerin tamamlanmasıdır
- Güney Kore'de futbol ligleri 8 Mayıs'ta başlayacak
- Almanya'dan ilginç teklif! Maskeyle oynasınlar
- Burak Yılmaz Çin'de yaşadıklarını anlattı!
- Merih Demiral'dan sağlık çalışanlarına destek
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı gününe BOREL el dezenfektanı damga vuracak
- Dünya koronavirüs haritası canlı! Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı ne kadar? 24 Nisan koronodan kaç kişi öldü?
- Milyonlar bekliyor! 1.000 TL sosyal yardım ne zaman sonuçlanır? Pandemi sosyal destek başvuru formu ve şartları
- MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yazın okul var mı?
- Son dakika: 8 Mayıs'ta AVM'ler açılacak mı? Alışveriş Merkezleri ne zaman açılacak?
- Akşam ezanı saat kaçta? 24 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta? Akşam namazı nasıl kılınır?
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? AÖF vize sınavı ne zaman bitiyor?
- 1.000 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
- Hz. Muhammed'in okuduğu Ramazan duası! Ramazan ayı ve oruç ile ilgili ayet ve hadisler
- Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank 6 ay ödemesiz destek kredisi ne zaman sonuçlanır?
- MSB son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- Evde güllaç tarifi: Ramazan tatlısı güllaç nasıl yapılır? Güllaç yapımı için malzemeler neler?