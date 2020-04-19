Romalı futbolcular 4 aylık maaşlarından feragat etti
İtalyan devi Roma'nın futbolcuları koronavirüsle mücadelede ortak bir karara imza attı. Romalı futbolcular bu sezona ait 4 aylık maaşlarından feragat etti.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) acil durumunun getirdiği zorlukların aşılabilmesi için çalışan kulüpleri yararına bu sezona ait 4 aylık maaşlarından feragat etti.
KULÜBE DESTEK MEKTUBU
Roma Kulübünün Twitter hesabından "AS Romalı Oyuncular" imzasıyla paylaşılan açık mektupta, "Kovid-19 acil durumunun yol açtığı zorlukların üstesinden gelmek için bu dönem her şeyi yapan kulübümüze desteğimizi ifade etmek için yazıyoruz. Biz oyuncular olarak en kısa zamanda oynamaya ve amacımıza ulaşmak için performansımızın maksimumunu vermeye hazırız. Bununla birlikte bu durumun yarattığı ekonomik sonuçlarıyla yüzleşmek için yeterli olmayacağının da farkındayız." ifadeleri kullanıldı.
4 MAAŞTAN FERAGAT ETTİLER
Oyuncuların, kulüp üst yöneticisi (CEO) Guido Fienga'ya yazdığı mektupta, kulübe yardımcı olmak maksadıyla mali destek önerdiklerini, bu kapsamda bu sezona ait 4 aylık maaşlarından feragat ettiklerini açıkladığı belirtildi.
Öte yandan, Serie A takımlarından Brescia'nın başkanı Massimo Cellino da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydetti.
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