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Caner Erkin Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
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CANER ERKİN FENERBAHÇE'YE Mİ GİDİYOR? FLAŞ AÇIKLAMA

Beşiktaş'la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Adı son dönemlerde ile anılan yıldız oyuncunun menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan için iddiaları ortaya atılırken, konuyla ilgili tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak'tan açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin Caner Erkin'le görüştüğü iddiaları üzerine tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak bir açıklama yaptı.

Radyogol'e açıklamada bulunan Altıparmak, "Fenerbahçe Caner Erkin için bir talepte bulunmadı. Bize direkt gelen bir şey yok. Olursa değerlendiririz. İlk etapta mevcut kulüple görüşmek bu durumlarda daha uygun olanı, sonrasına bakılır. Beşiktaş'tan da henüz bir talep gelmedi." şeklinde konuştu.

Caner Erkin'le birlikte Gökhan Gönül'ün de adı sarı lacivertliler ile anılıyor

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