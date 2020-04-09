Vedat Muriç Süper Lig tarihine geçecek
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat için, dünyanın önemli kulüpleri yüksek bonservis bedeli ödemeye hazır. Sarı lacivertli kulübün 25 milyon Euro olarak belirlediği yıldız golcünün transferi gerçekleşirse, Süper Lig tarihinde yeni bir rekor daha kırılacak.
Basketbolda transferin gözdesi Sloukas, futbolda ise Vedat Muriç... Kosovalı forvet sezon boyunca birçok Avrupa takımı tarafından takip edildi, izlendi. Yaz döneminde Sarı-Lacivertliler'e 25 yaşındaki golcü için çok sayıda teklif gelmesi olası. Yönetim, Muriç'i satmak istemese de kendisi için bonservis bedeli belirledi: 25 milyon Euro... Yıldız futbolcunun menaceri Haluk Canatar, kültürel bağlar nedeniyle oyuncusunun önceliğinin İtalya olduğunu söyledi. Lazio, önemli bir aday. Eğer Serie A'da sezon tamamlanır ve Mavi-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi vizesi alırsa, 25 milyon Euro'luk talebi karşılayabilirler.
TOTTENHAM VAZGEÇMEDİ
Haluk Canatar'ın sözlerine rağmen Tottenham da halen ciddi bir şekilde devrede. İngiliz basınında çıkan çeşitli haberlerde, Londra temsilcisinin yaklaşık 22 milyon Pound'a denk gelen Fenerbahçe'nin talebini karşılamaya hazır olduğu kaydedildi. Tottenham'ın devre arasında Giroud'yu transfer etmediği için ciddi sıkıntı yaşadığı, bu yaz Harry Kane'in de ayrılma ihtimali olduğu belirtildi. Kane'in kalması halinde forvet hattının sadece Muriç ile takviye edileceği, İngiliz yıldız ayrılırsa Kosovalı'nın yanı sıra bir golcünün daha alınacağı öne sürüldü.
BALİÇ VE CENK'İ GEÇECEK
Milliyet'in haberine göre; Vedat Muriç eğer 25 milyon Euro'ya giderse, Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı oyuncu olarak rekor kıracak. Bu unvan, 1999'da şu anki kurla 21 milyon Euro'ya Real Madrid'e imza atan Elvir Balic'e ait. Ayrıca Süper Lig'den en yüksek ücretle ayrılan oyuncu unvanı da Muriç'in olacak. Bu alanda şu anda listenin başında, 2018 Ocak ayında Everton'a 22.5 milyon Euro'ya transfer olan Cenk Tosun var.
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