Son dakika: Basketbolda ligler tamamlanacak mı? Flaş açıklama
Son dakika: Türkiye Basketbol Federasyonu liglerin son durumu ile ilgili bir açıklamada bulundu. TBF, yaptığı açıklamada 30 Nisan'da devlet yetkilileriyle görüşülerek karar alınacağını bildirdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu, antrenör ve oyuncu sözleşmelerinin sezon bitimine kadar uzatıldığını açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA:
"Antrenör ve oyuncu sözleşmeleri sezon bitimine kadar uzatıldı. Liglerin tamamlanması için 30 Nisan'da devlet yetkilileri ile yapılacak değerlendirmede karar alınacak."
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