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Liverpool efsanesi John Arne Riise kaza yaptı!

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Giriş Tarihi: 08.04.2020
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ESKİ FUTBOLCU KAZA YAPTI! KIZI VE KENDİSİ...

Bir dönem ’da da forma giyen Norveçli eski sol bek oyuncusu , kızıyla beraber geçirdi. Norveç polisi, sosyal medya hesabından, geçiren Riise ve kızının sağlığının iyi olduğunu, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldıklarını duyurdu.

Bir dönem 'da da forma giyen Norveçli eski sol bek oyuncusu , kızıyla beraber geçirdi.

Norveç medyasında yer alan haberlere göre ülkesindeki Alesund kasabasının birkaç kilometre doğusunda kızı Ariana ile beraber evine gitmek üzere olan Riise aracıyla yaptı.

Norveç polisi, sosyal medya hesabından, kaza geçiren Riise ve kızının sağlığının iyi olduğunu, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldıklarını duyurdu.

Riise'nin aracının ise kullanılamaz halde olduğu belirtildi.

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