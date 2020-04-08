Liverpool efsanesi John Arne Riise kaza yaptı!
Bir dönem Liverpool’da da forma giyen Norveçli eski sol bek oyuncusu John Arne Riise, kızıyla beraber trafik kazası geçirdi. Norveç polisi, sosyal medya hesabından, kaza geçiren Riise ve kızının sağlığının iyi olduğunu, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldıklarını duyurdu.
Bir dönem Liverpool'da da forma giyen Norveçli eski sol bek oyuncusu John Arne Riise, kızıyla beraber trafik kazası geçirdi.
Norveç medyasında yer alan haberlere göre ülkesindeki Alesund kasabasının birkaç kilometre doğusunda kızı Ariana ile beraber evine gitmek üzere olan Riise aracıyla kaza yaptı.
Norveç polisi, sosyal medya hesabından, kaza geçiren Riise ve kızının sağlığının iyi olduğunu, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldıklarını duyurdu.
Riise'nin aracının ise kullanılamaz halde olduğu belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Galatasaray'ı korkutan Onyekuru gelişmesi!
- Basketbolda ligler tamamlanacak mı?
- Roma'da corona virüsün ilk kurbanı Cengiz Ünder oldu!
- Mustafa Kaplan açıkladı: Fenerbahçe'den teklif aldım
- Sergen Yalçın Beşiktaş'ın transfer listesini böyle hazırlıyor
- Beşiktaş'a sürpriz kaleci önerisi! Top Sergen hocada!
- Heung-Min Son'u askerde acımasız günler bekliyor
- Futbolda elle oynama kuralında yenilik! IFAB duyurdu
- Dünya Güreş Birliği'nden flaş corona kararı!
- Premier Lig'de maaş krizi: Kulüpler o kadar da...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 8 Nisan emekli maaşı yattı mı? SSK Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? Taban ücret ne kadar?
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV yayın akışı
- Türkiye il il corona haritası canlı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 8 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- ŞOK 8 Nisan 2020 aktüel kataloğu: ŞOK indirimleri sürprizlerle dolu! İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- Ücretsiz izne çıkanlara müjde! Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Başvuru şartları neler? Başvuru formu...
- Son dakika: Af yasası ne oldu? Bugün af çıkacak mı? İnfaz düzenlemesi ceza indirimi mahkumlar ne zaman tahliye olacak?
- iscisonuc.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama! 2020 İŞKUR kura tarihi
- Son dakika: Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklanıyor! 14 bin işçi alımı ne zaman açıklanacak?
- ŞOK 8 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bebek ürünleri, kuruyemiş çeşitleri bu hafta ŞOK'a damga vuracak!
- 1000 TL sosyal destek doğum yılı son rakamına göre ödeme tarihi! 1000 TL yardım başvuru nasıl yapılır?
- Diyanet: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazında ne okunur? İşte tesbih namazı kılınışı
- Emekli bayram ikramiyesi hesaplara yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman, nasıl verilecek?