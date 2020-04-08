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Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'ı şoke eden istek!

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Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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DORUKHAN TOKÖZ'DEN BEŞİKTAŞ'I ŞOKE EDEN İSTEK!

yönetimi corona virüs nedeniyle, futbolcu maaşlarında indirim yapma kararı almıştı. Menajerinin yaptığı flaş açıklamalarla bir anda tüm okları üzerine çeken Dorukhan Toköz'den siyah beyazlı yönetimi şoke eden bir hamle geldi. Genç oyuncunun bu zor zamanda yönetimden istediği iddia edildi.

'ın 2018'de 1. Lig ekibi 'dan kadrosuna dahil ettiği yıldız orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, siyah beyazlı formayla kendini Türk futboluna kabul ettirmiş ve A Milli Futbol Takımı'mıza kadar yükselmeyi başarmıştı.

Genç futbolcu, A Milli Futbol Takımı'mızın ve Beşiktaş'ın vazgeçilmezleri arasında yer alırken, tarafından da ilk 11 oyuncusu olarak nitelendiriliyordu.

SAKATLIĞI NEDENİYLE UZUN SÜREDİR FORMA GİYEMİYOR
Siyah beyazlılarda gerek , gerekse 'ın vazgeçilmezi haline gelen Dorukhan, geçtiğimiz aylarda ağır bir sakatlık geçirmiş ve uzun bir rehabilitasyon sürecine girmişti.

SÖZLEŞMESİ 2021 YILINDA BİTECEK
Sahalara yeniden dönmeyi planlayan yıldız orta saha oyuncusu, Beşiktaş ile sözleşmesini yenileme talebinde bulunmuştu. Yıldız futbolcu, 2021 yılında sona erecek kontratını uzatmak isterken, Beşiktaş'a yönetimini hayli şaşırtan bir teklif sundu.

ZOR ZAMANDA 'ZAM' DEDİ!
Türkiye Gazetesi'nin 8 Nisan tarihli haberine göre, 23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın futbolcu sözleşmelerinde indirime gideceği esnada menajeri aracılığıyla şoke eden bir talepte bulundu.

Gelecek sezondan itibaren maaş ödemelerini azaltmaya çalışan siyah beyazlı yönetimden, 23 yaşındaki futbolcu, yeni kontratı için 'şu an aldığı ücretin daha fazlasını' talep etti.

ÇEBİ: BÜTÇE AŞILMAYACAK!
Öte yandan Beşiktaş Kulübü Başkanı 'nin ise bu konuda tavrının net olduğu ve kurmaylarına, "Transferler dahil yeni sezonda bütçe 30 milyon avronun üstüne çıkmayacak." talimatı verdi.

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