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Eski Fenerbahçeli Radomir Antic hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 07.04.2020
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ESKİ FENERBAHÇELİ RADOMİR ANTİC HAYATINI KAYBETTİ

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör , 71 yaşında hayatını kaybetti. 1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Sırp futbol adamı, 'in yanı sıra ve Barcelona'da teknik direktörlük yapmıştı.

İspanyol ekibi 'den yapılan açıklamada, "Efsane teknik direktörlerimizden olan 'in yasını tutuyoruz. Sonsuza kadar kalplerimizde yaşayacaksın. Huzur içinde yat." ifadelerine yer verildi.

1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Sırp futbol adamı, Atletico Madrid'in yanı sıra ve Barcelona'da teknik direktörlük yapmıştı.

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