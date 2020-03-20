Fenerbahçe'ye Artem Dzyuba piyangosu! Sözleşmesi yazın bitiyor!
Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon için, forvet arayışları hız kesmeden devam ediyor. Rus forvet Artem Dzyuba, menajerler aracılığıyla sarı lacivertli kulübe önerildi.
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi kadroda birçok pozisyonu takviye etmesi bekleniyor. Bunu bilen menajerler şimdiden Sarı-Lacivertliler'e oyuncu önermeye başladı.
YÖNETİME HER GÜN BİRÇOK FUTBOLCU TEKLİFİ GELİYOR
Yönetime her gün birçok futbolcu teklifi geliyor. Bunlardan bazıları, inceleme alınıyor. Fenerbahçe'nin dikkatini çeken önerilerden biri de Artem Dzyuba oldu. Rus golcünün Zenit ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Kulübü, ligde 21 maçta 13 gol atıp 10 asiste imza atan 31 yaşındaki yıldızın takımda kalmasını istiyor. Ancak Dzyuba, kariyerinin son bölümünde yeni bir maceranın peşinde.
MENACERİ JORGE MENDES
Golcü oyuncunun dünyaca ünlü menajeri Jorge Mendes, futbolcusunu birçok kulübe teklif ederken Fenerbahçe'yi de es geçmedi. Muriç'e yaz aylarında teklif gelmesi beklendiği için yönetim, bonservisi elinde olacak Dzyuba'ya sıcak bakıyor.
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