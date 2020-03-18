Fatih Terim'den Onyekuru'ya uyarı!
Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 21 yıl sonra deviren Galatasaray'da Onyekuru'nun performansı spor kamuoyu tarafından ayakta alkışlanmıştı. Tarihi zaferden sonra etkinliğini yitiren genç yıldız, Terim tarafından uyarılacak.
Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Henry Onyekuru, bu karşılaşmadan sonra düşüşe geçti. Nijeryalı futbolcu Gençlerbirliği, Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında da beklentilerin uzağında kaldı.
TARİHİ DERBİNİN ARDINDAN DÜŞÜŞE GEÇTİ
Henry Onyekuru, Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmanında 21 yıl sonra kazandığı derbide yıldızlaşmıştı. Ancak Nijeryalı futbolcu büyük övgüler aldığı tarihi derbinin ardından düşüşe geçti.
FATİH TERİM'İN ÖZEL OLARAK GÖRÜŞME YAPACAK
Gençlerbirliği maçında birçok fırsatı harcayan Onyekuru, Sivas ve Beşiktaş maçlarında da beklentilerin çok uzağında kaldı. Takvim'de yer alan habere göre 3 haftardır takımına gol veya asist katkısı yapamayan Onyekuru ile Fatih Terim'in özel olarak görüşme yapacağı belirtiliyor.
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