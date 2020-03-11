11 Mart 2020, Çarşamba
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Son dakika: Sevilla-Roma ve Inter-Getafe ertelendi

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Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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SEVİLLA-ROMA VE INTER-GETAFE ERTELENDİ

... UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erteledi.

Detaylar gelecek...

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