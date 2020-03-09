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Son dakika | Trabzonspor'dan kural hatası başvurusu

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Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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TRABZONSPOR'DAN KURAL HATASI BAŞVURUSU

Son dakika... Bordo mavililer maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle 'ye resmi başvuruda bulundu.

ayrıntılar geliyor...

Son dakika | Trabzonspor'dan MHK Başkanı Zekeriya Alp'e sert sözler: Sayın Alp, bizim için ufak bir çakıl taşısın SON DAKİKA | TRABZONSPOR'DAN MHK BAŞKANI ZEKERİYA ALP'E SERT SÖZLER: SAYIN ALP, BİZİM İÇİN UFAK BİR ÇAKIL TAŞISIN

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