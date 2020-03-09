Son dakika | Trabzonspor'dan kural hatası başvurusu
Son dakika... Bordo mavililer Gaziantep maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye resmi başvuruda bulundu.
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