Beşiktaş - Ankaragücü (CANLI ANLATIM)
Son dakika haberleri.. Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ve başkent ekibi Ankaragücü'nün sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu. Beşiktaş - Ankaragücü maçının canlı anlatımı için de haberimizdeki linki tıklayınız...
BEŞİKTAŞ: Karius, Boyd, Vida, Ruiz, Lens, Atiba, Elneny, Boateng, Lens, Nkoudou, Burak
ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atila, Sedat, Faty, Lukasik, Michalak, Orgill, Rodrigues
102. RANDEVU
Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. VAR'ın başında ise Koray Gençerler olacak. Beşiktaş bu sezon Arda Kardeşler'in yönetiminde çıktığı 2 mücadeleyi de kazanmayı başarmıştı. MKE Ankaraücü ile 102. randevusuna çıkacak olan kara Kartal'ın büyük üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 101 mücadelenin 68'ini Beşiktaş, 8'ini Ankaragücü kazanırken 25 karşılaşma ise berabere bitmişti.
6 İSİM SINIRDA
Beşiktaş'ta Ankaraücü'nü mücadelesi öncesinde 6 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Burak, Caner, Atiba, Umut, N'Koudou ve Boyd, maça 3 sarı kart ile ceza sınırında çıkacak.
Bu isimler bugünkü Ankaragücü karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta oynanacak olan Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecekler.
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