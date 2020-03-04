04 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Ücretsiz çalıştırırım

SPOR
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
İSMAİL KARTAL'DAN FENERBAHÇE'YE MESAJ!

'nin eski sarı lacivertli kulübe mesaj gönderdi. Tecrübeli antrenör Yanal'dan sonra boşalacak teknik direktörlük koltuğuna aday olduğunu ve Fenerbahçe'yi sezon sonuna kadar ücret almadan çalıştırabileceğini söyledi.

'da görevinden istifa eden 'nin eski , sarı lacivertli yönetime mesaj gönderdi.

Tecrübeli çalıştırıcının, "Görev verilmesi halinde F.Bahçe'yi sezon sonuna kadar ücretsiz çalıştırmaya hazırım. Gerekirse yeni hocanın yanında antrenörlük yapar, gelecek sezona takımın hazırlanmasında yardımcı olurum" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de yönetimin ise Alman ekolünü düşündüğü ifade ediliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN