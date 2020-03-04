İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Ücretsiz çalıştırırım
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal sarı lacivertli kulübe mesaj gönderdi. Tecrübeli antrenör Yanal'dan sonra boşalacak teknik direktörlük koltuğuna aday olduğunu ve Fenerbahçe'yi sezon sonuna kadar ücret almadan çalıştırabileceğini söyledi.
Çaykur Rizespor'da görevinden istifa eden Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, sarı lacivertli yönetime mesaj gönderdi.
Tecrübeli çalıştırıcının, "Görev verilmesi halinde F.Bahçe'yi sezon sonuna kadar ücretsiz çalıştırmaya hazırım. Gerekirse yeni hocanın yanında antrenörlük yapar, gelecek sezona takımın hazırlanmasında yardımcı olurum" dediği öğrenildi.
Fenerbahçe'de yönetimin ise Alman ekolünü düşündüğü ifade ediliyor.
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