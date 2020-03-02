Başakşehir - Gaziantep FK (CANLI ANLATIM)
Süper Lig'de 24. haftanın son gecesinde Başakşehir evinde Gaziantep Fk ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını anbean takip etmek için haberimizde kalın...
İŞTE İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli.
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Morais, Andre Sousa, Twumasi, Güray, Maxim, Kayode.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u eleyerek son 16 turuna kalan ve ligde son iki maçını kazanan turuncu-lacivertli takım, bu mücadeleyi de galip bitirmesi halinde haftayı 49 puanla lider kapatacak.
Gaziantep FK'nin ise geride kalan 23 hafta sonunda 31 puanı bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısı oynanan mücadeleyi, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.
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CRİVELLİ DÖNDÜ
Medipol Başakşehir'de kart cezası sona eren Enzo Crivelli, Gaziantep FK karşısında takımındaki yeri aldı.
Turuncu-lacivertli ekipte Alexandru Epureanu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Epureanu, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 25. haftada Göztepe'ye konuk olacağı maçta forma giyemeyecek.
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