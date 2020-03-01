Galatasaray - Gençlerbirliği CANLI ANLATIM

Son dakika haberi... 20 yıl sonra gelen Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetiyle birlikte şampiyonluk yolunda elini oldukça kuvvetlendiren Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Sarı kırmızılılarda tek hedef 3 puan. Galatasaray - Gençlerbirliği maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de... Galatasaray - Gençlerbirliği maçı canlı anlatım izle...

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Saracchi, Ömer Bayram, Taylan, Feghouli, Onyekuru, Falcao

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Zargo Toure, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Baiano, Candeias, Berat Özdemir, Sessegnon, Sio

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MAÇTAN NOTLAR

- Süper Lig'de yedi maçtır kazanan Galatasaray, aynı sezon içinde daha uzun bir galibiyet serisini en son yine Fatih Terim yönetiminde yakalamıştı (Kasım 2011-Ocak 2012 arasında dokuz maç).

- İki haftadır sahadan galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği, Nisan 2016'dan bu yana Süper Lig'de üç maçlık seri yakalayamıyor.

- Bu sezonun ikinci yarısında en fazla gol atan (16) ve kalesinde en az gol gören (3) takım Galatasaray.

- Radamel Falcao, çıktığı son 5 maçta 5 gol birden kaydetti.

- Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu olan Ömer Bayram (9), daha önceki üç sezonun toplamında sekiz gol pası vermişti.

- Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a karşı sahaya çıktığı ilk beş maçta dört gol atan Bogdan Stancu, daha sonraki dokuz karşılaşmada sadece bir gol sevinci yaşadı.

KARŞILAŞMANIN İLK 3 DAKİKASINDA SES ÇIKMAYACAK!

Süper Lig'de oynanacak Galatasaray - Gençlerbirliği maçı öncesi sarı kırmızılı taraftarların aldığı karara göre ilk 3 dakika hiçbir tezahüratta bulunulmayacak.

Başlama düdüğüyle birlikte ilk 3 dakika, şehitlerimiz anısına tribünden ses çıkmayacak.