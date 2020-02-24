Kasımpaşa'yı yasa boğan ölüm! Maç esnasında hayatını kaybetti
Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Denizlispor'da Mustafa Yumlu, maç esnasında kalp krizi geçiren Kasımpaşa Eski Futbol Takımı Sportif Direktörü Nursal Bilgin'in vefat ettiğini açıkladı. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun maç sonu konulmasında "Nursal Bilgin, Nursal ağabeyi kaybettik" dedi.
Eski Kasımpaşa Futbol Takımı Sportif Direktörü Nursal Bilgin, lacivert-beyazlı takımın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Süper Lig'in 23. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı tribünden izleyen Bilgin, müsabakanın ikinci yarısında rahatsızlandı. Bilgin'e ilk müdahaleyi tribünde bulunan kalp damar cerrahı Cüneyt Şelli yaptı.
Şelli'nin bir süre kalp masajı ve suni teneffüs uyguladığı Nursal Bilgin, sahaya giren ambulansla hastaneye götürüldü. Bu sırada oyun, hakem Atilla Karaoğlan tarafından bir süre durduruldu.
Bilgin'in hastaneye kaldırılmasını Kasımpaşalı futbolcular endişeyle izledi.
Kasımpaşa Kulübü'ne Nursal Bilgin'den acı haber geldi. Hayatının büyük kısmını Kasımpaşa'ya adayan Nursal Bilgin vefat etti.
"NURSAL AĞABEYİ KAYBETTİK"
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Kasımpaşa camiamızın başı sağ olsun. Nursal Bilgin, Nursal ağabeyi kaybettik. Delikanlı bir ağabeyimizi kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.
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