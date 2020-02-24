25 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Kasımpaşa'yı yasa boğan ölüm! Maç esnasında hayatını kaybetti

SPOR
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
FUTBOL DÜNYASINI YASA BOĞAN ÖLÜM! MAÇ ESNASINDA...

'de Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Denizlispor'da , maç esnasında kalp krizi geçiren Nursal Bilgin'in vefat ettiğini açıkladı. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun maç sonu konulmasında "Nursal Bilgin, Nursal ağabeyi kaybettik" dedi.

Eski Kasımpaşa Futbol Takımı Sportif Direktörü Nursal Bilgin, lacivert-beyazlı takımın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

'in 23. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı tribünden izleyen Bilgin, müsabakanın ikinci yarısında rahatsızlandı. Bilgin'e ilk müdahaleyi tribünde bulunan kalp damar cerrahı Cüneyt Şelli yaptı.

Şelli'nin bir süre kalp masajı ve suni teneffüs uyguladığı Nursal Bilgin, sahaya giren ambulansla hastaneye götürüldü. Bu sırada oyun, hakem Atilla Karaoğlan tarafından bir süre durduruldu.

Bilgin'in hastaneye kaldırılmasını Kasımpaşalı futbolcular endişeyle izledi.

Kasımpaşa Kulübü'ne Nursal Bilgin'den acı haber geldi. Hayatının büyük kısmını Kasımpaşa'ya adayan Nursal Bilgin vefat etti.

"NURSAL AĞABEYİ KAYBETTİK"
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Kasımpaşa camiamızın başı sağ olsun. Nursal Bilgin, Nursal ağabeyi kaybettik. Delikanlı bir ağabeyimizi kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN