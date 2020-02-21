Fenerbahçe Beko-Real Madrid maç sayıları
Giriş Tarihi: 21.02.2020
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 25. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'e 94-65 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip ligde 14. mağlubiyetini alırken, Real Madrid 19. galibiyetine ulaştı. THY Euroleague'de Zeljko Obradovic dönemindeki en ağır iç saha yenilgisiyle karşılaşan Fenerbahçe Beko, play-off yarışında yara aldı.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 25. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'e 94-65 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip ligde 14. mağlubiyetini alırken, Real Madrid 19. galibiyetine ulaştı. THY Euroleague'de Zeljko Obradovic dönemindeki en ağır iç saha yenilgisiyle karşılaşan Fenerbahçe Beko, play-off yarışında yara aldı.
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