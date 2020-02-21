Ersun Yanal'ın 3 puandan başka çaresi yok! 90 dakika tam saha pres
Fenerbahçe'de 'çok az kredisi' kaldığının farkında olan Ersun Yanal'ın, Galatasaray derbisinde 3 puandan başka bir şansı yok. Takımını bütün hafta mutlak üç puan parolasıyla hazırlayan tecrübeli antrenör, rakibini devirmek için 90 dakika baskı yapacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın aklı fikri pazar günkü Galatasaray derbisinde... Öğrencilerini zorlu karşılaşmaya hazırlayan Yanal, hafta başından bu yana da maçın şifrelerini bir bir anlatıyor. Taraftarının da desteğini arkasına alacak olan sarı-lacivertliler, başlangıç düdüğüyle birlikte 90 dakikaya hızlı başlayacak. Kadıköy klasiğini gerçekleştirmeyi hedefleyen Kanarya, önde pres yapacak, yüksek pas yüzdesiyle topa daha çok sahip olan taraf olmaya çalışacak.
Kadıköy'de ezeli rakibine karşı yenilmezlik serisine devam etmek isteyen Yanal, özellikle kanatlardan rakibini yıkmayı planlıyor. Kanatlarda görev vermesi muhtemel isimler olan Dirar ve Deniz'den G.Saray'a karşı etkili olmasını bekleyen tecrübeli hoca, idmanlarda bu ikiliye orta çalışmaları yaptırıyor. Derbide, bekler Hasan ile Isla'nın yapacağı bindirmelerle hücuma katkı sağlanması hedefleniyor. Yapılacak ortalarda da topların en uçtaki Muriç'le buluşturulması isteniyor.
YANAL'IN YARDIMCISI KRUSE!
Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray ile oynanacak 23. hafta sınavında Fenerbahçe'nin en önemli silahı Max Kruse olacak. Son haftalarda çıkışa geçen Alman yıldız, teknik direktör Ersun Yanal'ın derbide en çok güvendiği isimlerin başında geliyor. Yanal'ın sahadaki yardımcısı pozisyonunu alacak olan 31 yaşındaki futbolcu, hücum organizasyonlarında kilit rol oynayacak. Forma giydiği 17 Süper Lig maçında 6 kez rakip fileleri havalandıran Kruse, 6 da asist yaptı.
FALLETTE 11'E YAKIN
Ara transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette, derbide siftah yapacak. Kupada iki maçta forma giyen Gineli oyuncunun Galatasaray karşısında oynaması bekleniyor. 28 yaşındaki futbolcunun Serdar Aziz ile birlikte savunmanın göbeğinde forma giyeceği belirtiliyor.
5 MAÇTIR GÜLEN YOK
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı son 5 maçta galibiyet sevinci yaşayan çıkmadı. 2'si Ülker Stadı, 3'ü Türk Telekom'da oynanan karşılaşmaların hepsi beraberlikle sonuçlandı.
KADIKÖY'DE BİR BAŞKA
Son 3 lig maçından yalnızca bir puan çıkaran F.Bahçe, taraftarı önünde rakiplerine kabus oluyor. Sarı-lacivertlilerin geride kalan 22 haftada topladığı 38 puanın 23'ünü Ülker Stadı'nda aldı. Kadıköy'de oynadığı 10 karşılaşmanın 7'sinden galibiyetle ayrılan Kanarya, 1 yenilgi, 2 de beraberlik aldı. Rakip fileleri 27 kez havalandıran F.Bahçe, kalesinde ise 10 gol gördü.
5 KEZ KALESİNİ GOLE KAPADI
Bu sezon yediği hatalı gollerle birçok maç sonrası eleştirilen Altay Bayındır, Galatasaray derbisinde de eldivenleri giyecek. Fenerbahçe'nin genç file bekçisi, geride kalan 22 haftada 26 kez geçit verirken, yalnızca 5 karşılaşmada kalesini gole kapadı.
KARTLAR HAVADA UÇUŞUYOR!
Derbilerde dikkat çeken konulardan biri sarı ve kırmızı kartların çokluğu... F.Bahçe ve G.Saray'ın 41'i Süper Lig, 7'i Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa, 1'i de Dostluk Kupası olmak üzere son 52 randevusunda hakemler 40 kırmızı, 299 sarı kart kullandı. Bu maçlarda iki tarafa da 20'şer kez kırmızı kart gösterildi.
EZELİ RAKIPLER 3 PUANA HASRET
Sarı-lacivertliler, ezeli rakiplerine Kadıköy'de kaybetmiyor. Galatasaray'a en son 22 Aralık 1999'da 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, sonraki 23 maçın 15'ini kazandı, 8 beraberlik aldı. Beşiktaş'a ise 17 Nisan 2005'te 4-3 yenilen Kanarya, sonraki 18 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.
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