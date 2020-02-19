UEFA da Sörloth'un kalitesini fark etti

Trabzonspor'un 24 yaşındaki Norveçli golcüsü Sörloth UEFA'nın da dikkatini çekti. Bordo mavili ile Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 17 gol atan Sörloth, milli takımıyla da EURO 2020 elemelerinde göz doldurdu.

Süper Lig'de bu sezon 21 maçta 17 gol atıp, 5 de asist yaparak Trabzonspor'u zirveye taşıyan Alexander Sörloth, performansıyla UEFA'nın da dikkatini çekti.

UEFA Euro 2020'nin sosyal medya hesabı, 26 Mart'taki Euro 2020 play-off maçında Sırbistan'ı ağırlayacak olan Norveç Milli Takımı'nda Sörloth'u ön plana çıkardı.

24 yaşındaki golcünün milli takım formalı fotoğraflarını paylaşan UEFA, takipçilerine "Alexander Sörloth, Euro 2020 play-off turunda fark yaratır mı?" sorusunu yöneltti.

Paylaşımda ayrıca Sörloth'un bordo-mavili formayla son 9 maçta 10 gol attığı da belirtilirken, bu paylaşım yüzlerce beğeni aldı.

ELEMELERDE 4 GOL ATTI

Alexander Sörloth, Euro 2020 elemelerinde Norveç Milli Takımı formasıyla 5 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda attığı 4 golle ülkesinin play-off turuna kalmasında büyük pay sahibi oldu.