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Sergen Yalçın en zor görevi Vida'ya verdi

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Giriş Tarihi: 18.02.2020
SERGEN YALÇIN EN ZOR GÖREVİ VİDA'YA VERDİ

Derbi haftası olan Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Vida'nın Sörtloth'u tutmasını istedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor derbisi için belki de en zor görevi Vida'ya verecek.

Deneyimli futbol adamı Sergen Yalçın Hırvat stoperi Vida'dan, sezonun flaş ismi Sörloth'u gölge gibi takip etmesini istiyor. Rakibin hem hava hem yerden etkili olduğunu söyleyen Yalçın'ın talimatı verdi.

Trabzonspor maçının antrenmanlarında Vida, "İlk hamleyi her zaman sen yapmaya çalış. Sörloth'un topla fazla buluşmasını mutlaka engelle" dediği bildirildi.

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