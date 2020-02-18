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Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
TÜRK FUTBOLUNUN ACI GÜNÜ!

Türk futbolunun acı günü! 'ın ve eski futbolcusu 'ın 'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

'ın eski futbolcusu 'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

25 Nisan 1966, doğumlu olan eski milli futbolcu Galatasaray, Sarıyer, , ve Milli Takım formaları giydi. Yücedağ, bir dönem Galatasaray'da Frank Rijkaard'ın da yardımcılığı görevini üstlenmişti.

NURULLAH SAĞLAM DUYURDU

Teknik direktör sosyal medyadan Mustafa Yücedağ'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

MUSTAFA YÜCEDAĞ KİMDİR?

1966 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Mustafa Yücedağ, defans ve önlibero pozisyonlarında birçok kulüpte forma giymişti.

Hollanda'da büyüyen Mustafa Yücedağ, Ajax'ta profesyonel olmuştur. Birçok kulüpte oynamış ancak sakatlığı nedeniyle futbolu bırakmıştır.

Galatasaray'da ikinci Mustafa Denizli dönemininde oynamış ve 1991-1992 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynayan kadroda yer almıştır. 1992-1993 sezonunda Karl-Heinz Feldkamp tarafından antrenmandan kovulunca Galatasaray'dan ayrılmıştır. A millî takımda ise 1990 FIFA Dünya Kupası elemelerinde oynamıştır.

Galatasaray'da teknik direktör olduğu dönemde Frank Rijkaard'ın tercümanlığını yapmıştır.

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