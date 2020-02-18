Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti
Türk futbolunun acı günü! Galatasaray'ın ve milli takımın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ'ın Hollanda'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ Hollanda'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
25 Nisan 1966, Gaziantep doğumlu olan eski milli futbolcu Galatasaray, Sarıyer, Fenerbahçe, Gaziantepspor ve Milli Takım formaları giydi. Yücedağ, bir dönem Galatasaray'da teknik direktör Frank Rijkaard'ın da yardımcılığı görevini üstlenmişti.
NURULLAH SAĞLAM DUYURDU
Teknik direktör Nurullah Sağlam sosyal medyadan Mustafa Yücedağ'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
MUSTAFA YÜCEDAĞ KİMDİR?
1966 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Mustafa Yücedağ, defans ve önlibero pozisyonlarında birçok kulüpte forma giymişti.
Hollanda'da büyüyen Mustafa Yücedağ, Ajax'ta profesyonel olmuştur. Birçok kulüpte oynamış ancak sakatlığı nedeniyle futbolu bırakmıştır.
Galatasaray'da ikinci Mustafa Denizli dönemininde oynamış ve 1991-1992 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynayan kadroda yer almıştır. 1992-1993 sezonunda Karl-Heinz Feldkamp tarafından antrenmandan kovulunca Galatasaray'dan ayrılmıştır. A millî takımda ise 1990 FIFA Dünya Kupası elemelerinde oynamıştır.
Galatasaray'da teknik direktör olduğu dönemde Frank Rijkaard'ın tercümanlığını yapmıştır.
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