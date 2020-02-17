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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a önemli görev

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Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
UEFA'DAN CÜNEYT ÇAKIR'A ÖNEMLİ GÖREV

'dan 'a önemli görev. kokartlı tecrübeli hakem Çakır, Tottenham ile RB Leipzig arasında oynanacak son 16 turu maçına atandı.

kokartlı hakemimiz , tarafından Tottenham ile RB Leipzig arasında oynanacak son 16 turu maçına atandı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Tottenham ile RB Leipzig arasında oynanacak mücadelenin hakemi belli oldu.

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır ekibiyle birlikte bu zorlu maçta görev alacak..

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