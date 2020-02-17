UEFA'dan Cüneyt Çakır'a önemli görev
Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a önemli görev. FIFA kokartlı tecrübeli hakem Çakır, Tottenham ile RB Leipzig arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçına atandı.
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, UEFA tarafından Tottenham ile RB Leipzig arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçına atandı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Tottenham ile RB Leipzig arasında oynanacak mücadelenin hakemi belli oldu.
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır ekibiyle birlikte bu zorlu maçta görev alacak..
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