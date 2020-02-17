Lemina ve Saracchi Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayan Galatasaray, Lemina ve Saracchi hakkında açıklama yaptı. Lemina'nın net durumunun çekilecek MR sonrasında belli olacağını duyuran sarı kırmızılılar, bu oyuncunun Saracci ile birlikte Ferbahçe derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı.
Galatasaray resmi internet sitesinden 'İdman Raporu'nu yayınladı. Sarı kırmızılılarda Malatyaspor maçında oynayan oyuncular günü yenileme çalışması ile tamamlarken diğer oyuncular, Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
"LEMINA'YA MR TETKİKİ YAPILACAK"
Yeni Malatyaspor ile oynanan lig maçında sağ üst arka adalesindeki ağrı şikâyetiyle oyuna devam edemeyen ve dün akşamdan itibaren tedavisine başlanan Mario Lemina'nın sağlık durumu hakkındaki açıklama, gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından yapılacak.
TERİM: "LEMINA KİLİT OYUNCUMUZ"
Tecrübeli teknik adam, karşılaşmanın son bölümünde sakatlanarak oyundan çıkan Mario Lemina'nın adalesinde ağrı hissettiğini aktararak, "Maalesef arka adalesiyle ilgili bir teşhis var. MR'dan sonra daha net bir şey söyleyebiliriz. Ancak sıkıntılı bir durum var. Lemina bizim için çok çok önem taşıyan bir oyuncu. Galatasaray'ın oyun anlayışında, taktiğinde kilit bir oyuncu." şeklinde konuştu.
SARACCHI'DEN DE HABER VAR
Marcelo Saracchi, kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde salonda ve sahada kondisyonerler eşliğinde adaptasyon çalışması yaptı.
İki oyuncu da Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek duruma getirilmeye çalışılıyor...
Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına Çarşamba günü saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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