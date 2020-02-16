Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor 298 hafta sonra yeniden lider

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Trabzonspor evinde Sivasspor'u ağırladı. Bordo mavililerin ilk yarısını 2-0 önce kapattığı mücadelenin uzatma dakikalarında yediği gole engel olamadı ve müsabaka 2-1 sona erdi. Bu sonuçla birlikte bir maç eksiği olan Trabzonspor 298 hafta sonda yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig'in 22. Hafta mücadelesinde Trabzonspor evinde Sivasspor'u ağırladı. Bordo mavililerin ilk yarısını 2-0 önce kapattığı mücadelenin uzatma dakikalarında yediği gole engel olamadı ve müsabaka 2-1 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte bir maç eksiği olan Trabzonspor yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Bordo mavililerin Elazığ'da yaşanan depremi nedeniyle Yeni Malatya ile yapacağı mücadele tatil edilmişti.

298 HAFTA SONRA LİDER

Bordo mavili ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde 298 hafta sonra haftayı lider kapattı.

Trabzonspor, en son 2010-2011 sezonunun 29. haftasını lider kapamıştı. Bordo-mavililer, 22 Nisan 2011'de ligin 30. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından liderlik koltuğunu Fenerbahçe'ye kaptırmıştı.

Karadeniz ekibi, daha sonraki 9 sezonda haftayı lider kapayamadı.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI (İLK YARI ÖZET)

4. dakikada Ndiaye'nin sağdan ortasında, altı pas çizgisi hemen gerisinden Sörloth, ayağının içiyle meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın solundan filelerle buluşturdu: 1-0.

35. dakikada Guilherme'nin sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Da Costa'nın kafa vuruşunda kaleci Samassa, sol tarafına gelen topu güçlükle kornere çeldi.

43. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Sosa'nın kendi yarı alanında uzun pasında, savunmada Goiano'dan sıyrılan Sörloth'un yakın mesafeden vuruşunda, savunmada Caner Osmanpaşa, uzaklaştırmaya çalışırken topu kendi ağlarına gönderdi: 2-0.

İlk yarı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI (İKİNCİ YARI ÖZET)



46. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, Novak'ın kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

54. dakikada Pereira'nın pasında sağ çaprazda Abdulkadir Parmak'ın yerden sert şutunda, top az farkla auta gitti.

62. dakika Fernando'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Mert Hakan Yandaş'ın kafa vuruşunda, top üsten auta çıktı.

67. dakikada Claudemir'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sol tarafına gelen topu çıkardı.

77. dakikada Fernando'nun ceza alanı sol çarpazından etkili vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

79. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Sörloth'un sert şutunda, kaleci Samassa tehlikeyi önledi.

87. dakikada Sosa'nın ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Samassa güçlükle topu üstten kornere gönderdi.

90+3. dakikada sağ taraftan topla ilerleyen Yasin Öztekin'in pasında, ceza alanı içinde Yatabare, dokunarak topu filelerle buluşturdu: 2-1.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Cüney Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Sosa (Dk. 88 Hüseyin Türkmen), Obi Mikel, Guilherme (Dk. 69 Doğan Erdoğan), Ndiaye, Nwakaeme (Dk. 34 Abdulkadir Parmak), Sörloth

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa (Dk. 49 Camara), Appindangoye, Uğur Çiftçi (Dk. 33 Yasin Öztekin), Hakan Arslan, Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş, Fernando, Ziya Erdal (Dk. 63 Claudemir), Yatabare

Goller: Dk. 4 Sörloth, Dk. 43 Caner Osmanpaşa (kendi kalesine) (Trabzonspor), Dk. 90+3 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Goiano (Demir Grup Sivasspor) Dk. 83 Doğan Erdoğan, Dk. 90 Obi Mikel (Trabzonspor)

MAÇIN ÖZET ANLATIMI VE İSTATİK BİLGİLER İÇİN TIKLAYIN

SÖRLOTH 17. GOLÜNE ULAŞTI

Trabzonspor'un golcü oyuncu Alexander Sörloth, gollerine devam etti.

Ligde gol krallığında ilk sırada yer alan Norveçli oyuncu, Demir Grup Sivasspor maçında attığı golle ligdeki 17. golüne ulaştı.

OBİ MİKEL, BEŞİKTAŞ MAÇINDA CEZALI

Trabzonspor'da sarı kart gören Obi Mikel, cezalı duruma düştü.

Bordo-mavili takımda 4. sarı kartını gören Nijeryalı oyuncu, gelecek hafta ligde Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmada takımında yer alamayacak.