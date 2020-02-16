Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında gerginlik! Feghouli ve Gökhan Töre...

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Karşılaşmada Gökhan Töre ile Sofiane Feghouli arasında gerilim yaşandı.

İKİ İSİM DE SARI KART GÖRDÜ

Gökhan'ın Feghouli'e eliyle hamlesi oldu. Alper Ulusoy iki futbolcuya da sarı kart gösterdi. Gökhan Töre hakemin bu kararını çok sinirlendi.

28 yaşındaki futbolcuya Galatasaray tribünleri büyük tepki gösterdi.