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Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında gerginlik! Feghouli ve Gökhan Töre...

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Giriş Tarihi: 16.02.2020
G.SARAY - MALATYA MAÇINDA GERGİNLİK!

'in 22. haftasında sahasında 'u ağırladı. Gergin geçen karşılaşmada Galatasaray'da ve Yeni Malatyaspor'da gerginlik yaşadı.

'in 22. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda 'u ağırladı. Karşılaşmada ile arasında gerilim yaşandı.

İKİ İSİM DE SARI KART GÖRDÜ
Gökhan'ın Feghouli'e eliyle hamlesi oldu. Alper Ulusoy iki futbolcuya da sarı kart gösterdi. Gökhan Töre hakemin bu kararını çok sinirlendi.

28 yaşındaki futbolcuya Galatasaray tribünleri büyük tepki gösterdi.

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