Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında gerginlik! Feghouli ve Gökhan Töre...
Giriş Tarihi: 16.02.2020
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Gergin geçen karşılaşmada Galatasaray'da Sofiane Feghouli ve Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre gerginlik yaşadı.
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Karşılaşmada Gökhan Töre ile Sofiane Feghouli arasında gerilim yaşandı.
İKİ İSİM DE SARI KART GÖRDÜ
Gökhan'ın Feghouli'e eliyle hamlesi oldu. Alper Ulusoy iki futbolcuya da sarı kart gösterdi. Gökhan Töre hakemin bu kararını çok sinirlendi.
28 yaşındaki futbolcuya Galatasaray tribünleri büyük tepki gösterdi.
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